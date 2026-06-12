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Pria Tewas Dikeroyok dan Dilempar dari Lantai 2 Tempat Biliar Jakbar, Polisi Ungkap Kronologinya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |13:27 WIB
Pria Tewas Dikeroyok dan Dilempar dari Lantai 2 Tempat Biliar Jakbar, Polisi Ungkap Kronologinya
Ilustrasi.
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JAKARTA - Seorang pria tewas setelah dikeroyok dan dilempar dari lantai 2 sebuah tempat biliar di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Polisi telah menangkap tiga orang terkait pengeroyokan pria berinisial DM (29) tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan mengatakan mereka yang ditangkap di antaranya NA, AE, dan MLS. Dua di antara para pelaku masih tergolong anak di bawah umur.

"Dari delapan pelaku yang sudah kita identifikasi, berhasil kita amankan bersama dengan tim Resmob Polres Metro Jakarta Barat," ujar Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, Jumat (12/6/2026).

Alexander menjelaskan peristiwa yang terjadi pada 10 Mei 2026 ini bermula dari adanya cekcok antara korban dengan kelompok pelaku usai mengonsumsi minuman keras (miras). DM lantas memiting salah satu teman dari pelaku yang kemudian dibalas.

"Tidak terima temannya dipiting pada saat di tangga, temannya berusaha membantu temannya yang sedang dipiting, kemudian memukul dan mengeroyok korban hingga korban jatuh dari lantai dua," ujar Alexander.

Alexander menjelaskan, korban sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit usai peristiwa itu. Nahas, nyawanya tak terselamatkan usai dinyatakan koma selama empat hari.

"Saat korban berhasil dibawa ke rumah sakit, korban menderita koma 4 hari dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia," lanjut dia.

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