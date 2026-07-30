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Momen Prabowo Jajal Kereta Nusantara Explorer: Pertama Kali Naik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |13:05 WIB
Momen Prabowo Jajal Kereta Nusantara Explorer: Pertama Kali Naik
Presiden Prabowo Subianto menjajal kereta Nusantara Explorer.
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SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto menjajal Kereta Api Nusantara Explorer usai meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis (30/7/2026). Dalam perjalanan perdananya dengan kereta Nusantara Explorer yang mewah ini, Presiden Prabowo bertolak menuju Kabupaten Batang dalam rangka melanjutkan agenda kunjungan kerjanya.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang meluncurkan layanan baru tersebut untuk mendukung sektor pariwisata nasional.

"Terima kasih Kereta Api Indonesia, teruskan. Dan hari ini saya akan mencoba kereta api baru yang diluncurkan oleh KAI untuk mendukung, menopang pariwisata yang diberi nama Nusantara Explorer," kata Prabowo.

Prabowo berharap PT KAI terus berkembang dan mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memiliki visi besar dalam membangun Indonesia.

"Saya ingin Kereta Api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar. Bangsa kita besar. Jadi saya minta semua pejabat, petugas, pemimpin berpikir besar. Berhati besar. Jangan berpikir kerdil, kecil. Semangat besar, cita-cita besar. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit," ujarnya.

Prabowo kemudian mengutip pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang pentingnya memiliki cita-cita yang tinggi. "Itu kata-kata presiden kita yang pertama. Kalau enggak sampai ke langit, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang, Saudara-saudara," paparnya.

 

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