Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Resmikan Renovasi Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |07:57 WIB
Prabowo Akan Resmikan Renovasi Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).

Diketahui proses ini dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang selama 240 hari, terhitung sejak 5 Mei hingga 30 Desember 2025.

"Peresmian ini menjadi tahap awal dari rencana besar KAI untuk mengembalikan fasad Stasiun Tawang ke bentuk aslinya, sebagaimana dirancang oleh arsitek Belanda Sloth-Blauwboer dan dibangun oleh Nederlandsch-Indische Maatschappij (NISM) pada tahun 1911 hingga diresmikan pada tahun 1914," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Prasetyo menjelaskan bahwa sebagai bangunan yang berstatus cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW007/MKP/2010, proses renovasi turut melibatkan ahli cagar budaya guna menjaga nilai historis bangunan, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sementara itu, kata Prasetyo, cakupan pekerjaan tahap pertama meliputi penataan ruang tunggu luxury, ruang VIP, hall utama, perbaikan selasar, serta peningkatan sistem drainase untuk mengantisipasi genangan dan banjir pada musim hujan.

"Renovasi ini bertujuan mengembalikan keaslian fasad arsitektur sejarah, mengatasi persoalan genangan air dan banjir rob, sekaligus meningkatkan fasilitas dan kenyamanan layanan bagi pelanggan," ujarnya.

Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun kelas besar tipe A yang melayani hampir seluruh layanan kereta api penumpang yang melintas di Kota Semarang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3233030//prabowo-t8oE_large.jpg
Prabowo Setujui Kenaikan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemenhan, Segini Besarannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3233019//prabowo_subianto-Nafy_large.jpg
Prabowo Naikkan Tunjangan Kinerja TNI, Kepala Staf Angkatan Terima Rp48,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/624/3232972//londo_ireng-pz6j_large.jpg
Apa Arti Londo Ireng yang Viral di Media sosial? Ini Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232952//prabowo_subianto-Jx6o_large.jpg
Prabowo: Ekonomi RI di Atas Jerman, Inggris dan Prancis 25 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232950//prabowo-2CbO_large.jpg
Prabowo ke Praja IPDN:  Kalau Anda Kecewakan rakyat, Kepercayaan Rakyat kepada Negara Rusak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232919//prabowo-Qn1y_large.jpg
Prabowo: 10 Lulusan Terbaik IPDN 2026 dari Anak Buruh hingga Petani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement