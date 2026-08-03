Prabowo Akan Bertemu PM Thailand, Siap Umumkan Roadmap Kemitraan Strategis 2026-2030

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/8/2026). Kunjungan ini menjadi lawatan resmi perdana Anutin ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Thailand, kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Presiden Prabowo dan merupakan bagian dari tradisi diplomatik di kawasan ASEAN.

"Kunjungan pengenalan ini, sesuai dengan tradisi ASEAN, merupakan kunjungan resmi pertama Perdana Menteri ke Indonesia," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand, Senin (3/8/2026).

Dalam lawatan tersebut, Anutin didampingi Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow.

Selama berada di Jakarta, Presiden Prabowo dan PM Anutin akan memimpin Leaders' Consultation ke-2 untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai sektor strategis. Pembahasan mencakup kerja sama di bidang keamanan, pemberantasan kejahatan lintas negara, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan dan energi, hubungan antarmasyarakat, hingga penguatan kerja sama regional dalam kerangka ASEAN.

"Perdana Menteri akan memimpin bersama Konsultasi Para Pemimpin (Leaders' Consultation) ke-2 dengan Presiden Republik Indonesia untuk membahas langkah-langkah lanjutan dalam kerja sama bilateral di semua bidang, termasuk keamanan, pemberantasan kejahatan lintas negara, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan dan energi, hubungan antarmasyarakat, serta kerja sama regional dalam ASEAN," tulis Kementerian Luar Negeri Thailand.