Tragis! Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok Usai Janjian Duel Lewat Medsos

JAKARTA – Seorang remaja berinisial WS (16) tewas akibat luka bacok, setelah terlibat duel dengan IPS (14) di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (19/6/2026) dini hari.

Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri mengatakan, korban sempat dilarikan ke RSUD Cilincing oleh rekan-rekannya. Namun nyawanya tidak tertolong.

"Korban sempat dibawa ke RSUD Cilincing oleh rekan-rekannya, namun berdasarkan pemeriksaan dokter jaga, korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit," kata Bobi, Sabtu (20/6/2026).

Bobi menjelaskan, peristiwa tersebut bermula dari saling ejek antara korban dan pelaku melalui media sosial beberapa hari sebelum kejadian. Perselisihan itu kemudian berujung pada kesepakatan untuk bertemu dan melakukan duel satu lawan satu.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, duel tersebut berawal dari saling ejek antara korban dan pelaku melalui media sosial beberapa hari sebelum kejadian. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu dan melakukan duel satu lawan satu di lokasi kejadian," ujarnya.