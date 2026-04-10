Ditegur Usai Intip Adik Ipar Mandi, Pria di Cakung Bacok Kakak Kandung

JAKARTA – Seorang pria berinisial MH (20) membacok kakak kandungnya sendiri, BW (30), di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut terjadi setelah MH ditegur karena diduga mengintip adik iparnya yang masih berusia 13 tahun saat mandi.

Kapolsek Cakung, AKP Andre Tri Putra, mengatakan kejadian itu berlangsung pada Kamis (9/4). Insiden bermula ketika adik ipar korban menceritakan kepada BW dan istrinya, NA (18), bahwa dirinya pernah diintip saat mandi.

"Korban saat itu bersama pelaku, istrinya, dan adik iparnya. Tiba-tiba adik ipar yang merupakan adik dari istrinya bercerita bahwa saat mandi dirinya diintip oleh pelaku," ujar Andre, Jumat (10/4/2026).

Mendengar hal tersebut, BW langsung menegur MH yang merupakan adik kandungnya. Namun, pelaku tidak terima dan sempat terlibat cekcok dengan korban.

"Pelaku tidak terima saat ditegur, dan sempat terjadi cekcok mulut dengan korban," ujar Andre.