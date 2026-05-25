Geng Motor Bacok Pemotor di Flyover Cibodas Tangerang, 3 Pelaku Ditangkap!

TANGERANG - Dua pemotor berinisial SH dan DR menjadi korban pembacokan oleh komplotan geng motor saat melintas di Flyover Taman Cibodas, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Tiga pelaku berhasil ditangkap.

Kapolres Metro Tangerang Kota Raden Muhammad Jauhari menjelaskan ketiga pelaku yang diamankan yakni MH, DP, dan GR. Ketiganya ditangkap pada Jumat 22 Mei 2026.

“Menangkap tiga orang pelaku masing-masing berinisial MH, DP, dan GR di lokasi berbeda,” kata Jauhari, Senin (25/5/2026).

Ia menerangkan, kejadian bermula saat kedua korban sedang melintas menggunakan sepeda motor usai perjalanan dari Jakarta menuju Tangerang. Ketika berada di kawasan Cimone, keduanya sempat bersitegang dengan kelompok motor lain di jalan raya.

Setelah bersitegang, SH dan DR berusaha menghindar agar perselisihan tidak semakin berlanjut. Namun, para pelaku disebut mengejar korban hingga Flyover Taman Cibodas, Kota Tangerang.