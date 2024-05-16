Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam CCTV, Gerombolan Berandalan Motor Keroyok Warga di Bengkulu

Endro Dwirawan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:30 WIB
Terekam CCTV, Gerombolan Berandalan Motor Keroyok Warga di Bengkulu
Pengeroyokan warga oleh berandalan motor di Bengkulu (CCTV)
A
A
A

BENGKULU – Segerombolan pemuda diduga berandalan motor mengeroyok seorang warga di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu pada malam hari. Aksi para pelaku berjumlah tujuh orang itu terekam kamera CCTV.

Dalam video terlihat ketujuh pelaku mengendari tiga sepeda motor. Mereka tiba-tiba memberhentikan korban yang juga mengendarai motor bersama temannya lalu mengeroyoknya. Kepala korban dipukul dengan botol minuman keras.

Sementara teman korban saat itu berhasil kabur sehingga lolos dari pengeroyokan. Dia langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Ratu Samban yang tak jauh dari lokasi kejadian.

Korban yang dikeroyok bernama Jastin Afriansyah (18), warga Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu.

