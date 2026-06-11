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Kronologi Pembacokan Pelajar di Palmerah, Polisi: Bukan Kasus Tawuran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |11:08 WIB
Kronologi Pembacokan Pelajar di Palmerah, Polisi: Bukan Kasus Tawuran
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Seorang pelajar yang berangkat sekolah di kawasan Rawa Belong, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar) mengalami insiden pembacokan yang dilakukan oleh pelajar lain. Kejadian ini terjadi di sebuah gang saat korban yang mengendarai motor, berpapasan dengan pelaku yang juga seorang pelajar.=

Berdasarkan rekaman video yang beredar terlihat sejumlah pelajar berboncengan sepeda motor melintas di jalan setapak. Korban yang tengah menuju sekolah berpapasan dengan sejumlah pelajar lain, memicu aksi penyerangan.

Salah satu pelaku disebut memukul korban menggunakan ikat pinggang, memicu pelaku lainnya turun dari motor dan mengayunkan celurit ke arah korban. Korban yang terkejut sempat menghentikan sepeda motornya, tetapi kemudian segera tancap gas melarikan diri.

Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bahu kanan hingga harus mendapat tujuh jahitan.

Kapolsek Palmerah AKP Parman BM Nainggolan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, kejadian berlangsung di Gang T, Kelurahan Palmerah, saat korban sedang dalam perjalanan menuju sekolah.

“Benar terjadi pada Selasa, (10/6/2026) kemarin. Ini bukan tawuran, tetapi pembacokan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang saat itu mau ke sekolah,” kata Parman kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, rombongan pelaku dan korban tidak saling mengenal. Polisi juga masih mendalami motif penyerangan tersebut.

“Yang kami ketahui sementara mereka tidak saling kenal. Motifnya masih dalam pemeriksaan Reskrim Polsek Palmerah,” ujarnya.

Parman menjelaskan, usai melakukan penyerangan para pelaku langsung kabur. Polisi langsung melakukan penyelidikan. "Dan berhasil mengamankan pelaku,” tambahnya.

 

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