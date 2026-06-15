Sambut Baik Perjanjian Damai AS-Iran, DPR RI: Jangan Sampai Dirusak Israel

JAKARTA – Komisi I DPR RI menyambut baik tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menegaskan bahwa seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

“Amerika Serikat dan Iran harus sama-sama berkomitmen menjaga perdamaian. Tidak boleh ada lagi peperangan di antara kedua negara. Kesepakatan damai ini harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak,” kata Oleh Soleh dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut juga harus menunjukkan komitmen yang sama untuk mendukung perdamaian. Dia secara khusus mengingatkan agar Israel sebagai sekutu Amerika Serikat tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kembali konflik.

“Israel yang menjadi sekutu Amerika juga tidak boleh menyerang Iran. Langkah dan taktik Israel harus diwaspadai. Jangan sampai Israel merusak perjanjian damai itu dengan melakukan serangan lagi ke wilayah Iran,” tegasnya.

Legislator PKB itu menilai, selama ini Israel kerap mengingkari berbagai kesepakatan yang telah dibuat. Karena itu, pengawasan terhadap implementasi perjanjian damai harus dilakukan secara serius oleh komunitas internasional.

“Jika dalam masa damai ini Israel ternyata melakukan serangan, maka Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada Israel. Tidak boleh ada negara mana pun yang merusak perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Oleh Soleh meminta Pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh upaya perdamaian tersebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.