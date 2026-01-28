Menkes Genjot Pembangunan RS di Daerah Terpencil, 14 Siap Diresmikan Prabowo

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Apalagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat.

Budi menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal. Dari 66 rumah sakit yang diminta, 14 di antaranya sudah siap dan tinggal diresmikan presiden.

“Pak Presiden Prabowo sudah menyuruh saya untuk membangun 66 rumah sakit di kabupaten kota terpencil dan tertinggal. Sekarang sudah siap 14 rumah sakit, mudah-mudahan beliau bisa segera resmikan,” kata Budi seusia acara Universal Health Coverage (UHC), Selasa (27/1/2026).

Selain pembangunan fasilitas, Budi menekankan masyarakat untuk bisa segera mengecek kondisi kesehatannya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disediakan pemerintah. Upaya ini dikakukan agar penyakit dapat terdeteksi sejak dini dan dapat memudahkan penanganannya.

“Kalau kesehatannya ketahuan lebih dini, pengobatannya lebih mudah dan lebih murah,” kata Budi.