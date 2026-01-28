Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkes Genjot Pembangunan RS di Daerah Terpencil, 14 Siap Diresmikan Prabowo

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |04:29 WIB
Menkes Genjot Pembangunan RS di Daerah Terpencil, 14 Siap Diresmikan Prabowo
Menkes Genjot Pembangunan RS di Daerah Terpencil, 14 Siap Diresmikan Prabowo (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Apalagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat.

Budi menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal. Dari 66 rumah sakit yang diminta, 14 di antaranya sudah siap dan tinggal diresmikan presiden.

“Pak Presiden Prabowo sudah menyuruh saya untuk membangun 66 rumah sakit di kabupaten kota terpencil dan tertinggal. Sekarang sudah siap 14 rumah sakit, mudah-mudahan beliau bisa segera resmikan,” kata Budi seusia acara Universal Health Coverage (UHC), Selasa (27/1/2026).

Selain pembangunan fasilitas, Budi menekankan masyarakat untuk bisa segera mengecek kondisi kesehatannya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disediakan pemerintah. Upaya ini dikakukan agar penyakit dapat terdeteksi sejak dini dan dapat memudahkan penanganannya.

“Kalau kesehatannya ketahuan lebih dini, pengobatannya lebih mudah dan lebih murah,” kata Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/482/3197244//gangguan_kejiwaan-9Dcl_large.jpg
4 Fakta 28 Juta Penduduk Indonesia Alami Masalah Kejiwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197203//menkes_budi_gunadi-hdKy_large.jpg
Pemerintah Siapkan Penanganan Medis Gratis Tahun Ini, Intip Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/482/3197112//menkes-i5a1_large.jpg
Menkes: 28 Juta Penduduk Indonesia Alami Masalah Kejiwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/482/3196962//dokter-YguE_large.jpg
Indonesia-India Bangun RS Internasional di KEK Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/482/3195415//menkes-dvTf_large.jpg
Pesan Menkes ke Perempuan: Jangan Mau Sama Cowok Perokok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/482/3194086//menkes-2xlZ_large.jpg
Pascabencana Sumatera, Menkes: 87 Rumah Sakit Sudah Bisa Melayani Pasien Kembali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement