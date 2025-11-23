Bangladesh Diguncang Gempa M5,7, Kemlu Pastikan Semua WNI Aman

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman saat gempa berkekuatan 5,7 SR mengguncang wilayah tengah Bangladesh, Jumat 21 November 2025. Namun, satu rumah milik WNI dilaporkan mengalami kerusakan.

"Hingga saat ini, seluruh WNI yang berada di Bangladesh selamat dan dalam kondisi aman. Terdapat laporan salah satu rumah WNI mengalami keretakan. Gedung KBRI di Dhaka tidak mengalami kerusakan akibat gempa,” demikian keterangan tertulis Kemlu, Minggu (23/11/2025).

Kemlu melalui KBRI Dhaka juga telah melakukan komunikasi intensif dengan seluruh WNI setempat. “KBRI Dhaka terus memantau perkembangan jika terjadi gempa susulan, termasuk memastikan kondisi WNI di Bangladesh,” tulis Kemlu.

Sebagai informasi, gempa berkekuatan 5,7 SR mengguncang wilayah tengah Bangladesh pada Jumat (21/11/2025). Pusat gempa berada di Ghorashal, Distrik Narsingdi, sekitar 25 hingga 33 kilometer dari Dhaka dengan kedalaman 10 kilometer.

Pada Sabtu (22/11/2025), terjadi dua kali gempa susulan berskala kecil dengan episentrum mendekati pusat Dhaka. Tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan tambahan. Pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah penyelamatan dan pemulihan kondisi.

(Awaludin)