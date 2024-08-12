Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Buru Pelaku Persekusi Rombongan Kiai NU Cikarang

Nila Kusuma , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:20 WIB
Polisi Buru Pelaku Persekusi Rombongan Kiai NU Cikarang
Salah seorang anggota Banser Karawang mengalami penganiayaan saat mengawal rombongan Kiai (foto: dok ist)
A
A
A

KARAWANG - Polres Karawang memburu pelaku persekusi terhadap rombongan Kiai NU asal Cikarang, Jawa Barat, hingga satu orang anggota banser Karawang mengalami luka-luka. Korban dianiaya para pelaku dan 2 unit  mobil mengalami pecah kaca akibat serangan. Polisi sudah mengindentifikasi satu orang pelaku yang saat ini masih diburu.

Kasatriskrim Polres Karawang, AKP M. Nazal Fawwaz mengatakan baru satu orang pelaku berhasil diidentifikasi dan sedang dalam pengejaran. Terkait peran pelaku lainnya masih didalami untuk memastikan bukti -bukti dan identitas pelakunya. 
"Kami masih mendalami peran pelaku lainnya yang terlibat dalam penganiayaan itu," kata Nazal, Senin (12/8/24).

Menurut Nazal, kasus persekusi pengurus NU Cikarang dan juga melukai seorang anggota Banser Karawang sudah ditangani Polres Karawang. Namun dia mengaku belum mengetahui persis motif pelaku melakukan persekusi dan melukai korban. 

"Soal motif pelaku sabar dulu ya karena masih kita tangani. Namun kalau sudah masuk penyidikan akan kita buka semuanya," katanya.

 

