HOME NEWS NUSANTARA

Dorong Depapre Jadi Pusat Perikanan, Gubernur Fakhiri: Pemerintah Tidak Ambil Tanah Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |20:57 WIB
Dorong Depapre Jadi Pusat Perikanan, Gubernur Fakhiri: Pemerintah Tidak Ambil Tanah Masyarakat
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri
JAYAPURA — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan, bahwa pemerintah tidak mengambil alih hak atas tanah masyarakat, melainkan hanya membuka akses pembangunan untuk kesejahteraan bersama terkait rencana pembangunan sektor perikanan di Distrik Depapre, Jayapura, Papua.

“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” kata Fakhiri saat tatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026).

Dia juga mengapresiasi sikap terbuka ondoafi dan masyarakat Depapre yang menerima pembangunan tanpa mengorbankan nilai adat dan sejarah setempat.

“Kami bersyukur punya masyarakat dan ondoafi yang punya pemikiran untuk menerima pembangunan bagi masyarakatnya,” katanya.

Fakhiri menyebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan. Program yang disiapkan mencakup pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga kawasan kampung nelayan.

“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan berupa kapal tangkap dan pendampingan teknis agar hasil produksi meningkat.

“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” kata Fakhiri.

 

Gubernur Fakhiri Dorong Pemda di Papua Pangkas Ketergantungan pada Pusat
Kemendagri dan KEPP Otsus Papua Dorong Pengembangan Komoditas Kakao di 3 Kabupaten
Polisi Tindak Tambang Emas Ilegal di Papua, Tokoh Adat: Kita Dukung Penuh!
Lenis Kogoya: Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua
Pecahkan Rekor, Billy Mambrasar Latih Ribuan Anak Papua Belajar AI
Mahasiswa IPB Tewas saat Ekspedisi Patriot di Papua, Begini Kronologinya
