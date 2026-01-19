Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tindak Tambang Emas Ilegal di Papua, Tokoh Adat: Kita Dukung Penuh!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:18 WIB
Polisi Tindak Tambang Emas Ilegal di Papua, Tokoh Adat: Kita Dukung Penuh!
Tambang Ilegal di Papua/ist
A
A
A

JAYAPURA – Polisi membongkar praktik penambangan emas ilegal yang beroperasi di Desa Kwoor, Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Polisi menetapkan 12 tersangka dalam operasi penindakan tersebut.

Selain itu, polisi juga menyita lebih dari 50 kilogram emas kotor. Seluruh tersangka telah ditahan di Polres Sorong Aimas.

Tokoh Adat Papua Benhur Yaboisembut menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dan Polri dalam menindak tegas pertambangan ilegal di Papua.

“Saya mendukung penuh pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua,”ujar Benhur Senin, (19/1/2026).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Moy ini menambahkan, pertambangan ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan merugikan masyarakat lokal.

Dia menegaskan, kehadiran negara dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat adat. Ia menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan aturan sekaligus membuka ruang dialog dengan tokoh adat.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat,”tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Tambang Ilegal Papua
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183079/papua-YvXj_large.jpg
Lenis Kogoya: Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181324/pemerintah-ADt1_large.jpg
Pecahkan Rekor, Billy Mambrasar Latih Ribuan Anak Papua Belajar AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178471/viral-Nr5E_large.jpg
Mahasiswa IPB Tewas saat Ekspedisi Patriot di Papua, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171753/pemerintah-H8fU_large.jpg
MBG Jadi Bukti Pemerintah Hadirkan Kesetaraan Gizi di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823/perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163509/papua-WFEb_large.jpg
Upacara HUT ke-80 RI di Papua Berjalan Aman dan Kondusif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement