HOME NEWS NASIONAL

Kogabwilhan III Salurkan Alat Bantu Dengar untuk Tunarungu, Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Papua

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |20:44 WIB
Kogabwilhan III Salurkan Alat Bantu Dengar untuk Tunarungu, Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Papua
Kogabwilhan III Salurkan Alat Bantu Dengar untuk Tunarungu di Papua. (Foto: Dok. Kogabwilhan III)
A
A
A

JAKARTA – Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menginisiasi bantuan alat bantu dengar bagi penyandang tunarungu di Papua, sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di provinsi wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.

Aksi Kogabwilhan III ini bertepatan dengan peresmian Hearing Center pertama di Papua yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

Peresmian layanan Hearing Center tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menandai babak baru pelayanan kesehatan pendengaran yang lebih inklusif dan modern di Tanah Papua.

“Syukur Alhamdulillah, di awal tahun 2026 ini masyarakat Papua sudah dapat menikmati layanan kesehatan pendengaran yang lengkap, mulai dari pemeriksaan audiometri, layanan THT, hingga pengobatan gangguan pendengaran, melalui Hearing Center pertama di Papua yang berada di RSUD Jayapura,” kata Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, Jumat (9/1/2026).

Bambang menegaskan bahwa bantuan alat bantu dengar ini merupakan wujud nyata peran TNI dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

 

