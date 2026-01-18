Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Sarmi Papua, Pusatnya di Darat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |15:57 WIB
Gempa M5,1 Guncang Sarmi Papua, Pusatnya di Darat!
Gempa Sarmi Papua (foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa kekuatan M5,1 mengguncang Sarmi, Papua, Minggu 18 Januari 2026 pukul 13.38.55 WIB. Gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami karena berpusat di darat.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,21° LS ; 138,86° BT, atau tepatnya berlokasi di *darat* 41 km Tenggara Sarmi, Papua pada kedalaman 19 km.
 
Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif Memberamo. 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme geser naik (oblique thrust)," tulis Daryono, Minggu (18/1/2026).

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di Tor Atas, Sarmi dengan skala intensitas IV - V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun ), Sarmi Timur dan Pantai Timur Bagian Barat, Sarmi dengan skala intensitas IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ).

 

