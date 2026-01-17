Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,0 Guncang Pacitan, Kedalaman 10 Km

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |09:00 WIB
Gempa M4,0 Guncang Pacitan, Kedalaman 10 Km
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA – Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,0 mengguncang wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur, pada Sabtu (17/1/2026) pagi. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa terjadi pukul 08.27 WIB. Titik koordinat gempa berada di 10,94 Lintang Selatan dan 111,61 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:4.0, 17-Jan-2026 08:27:23 WIB, Lok: 10.94 LS, 111.61 BT (311 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn: 10 km,” demikian keterangan BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada sekitar 311 kilometer tenggara Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 kilometer. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” jelas BMKG.

(Arief Setyadi )

      
BMKG Gempa Pacitan gempa
