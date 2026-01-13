Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Laut Banda Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |07:44 WIB
Gempa Besar M5,3 Guncang Laut Banda Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 di Laut Banda, Maluku, pada pukul 05.59 WIB, Selasa (13/1/2026).

Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3.

‘’Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7,81° LS ; 128,97° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 136 Km arah timur laut Maluku Barat Daya, Maluku pada kedalaman 50 km," kata Daryono.

Berdasakan hasil pengamatan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi bejenis gempa dangkal akibat adanya deformasi batuan dalam slab Banda.

Dari hasil analisis mekanisme sumber, ia berkata, gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik.

 

