Gempa M7,1 di Talaud, 12 Rumah dan Dua Faskes Rusak

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 12 rumah dan 2 fasilitas kesehatan rusak akibat gempa magnitudo (M) 7,1 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, memastikan aktivitas masyarakat mulai berjalan kembali. Meskipun sebagian warga masih mengalami trauma, tidak terdapat korban jiwa maupun luka serius.

“Sekitar 12 kepala keluarga terdampak, dengan kerusakan materiil sementara pada 12 unit rumah dan 2 fasilitas kesehatan, yang masih dalam proses verifikasi,” ujar Aam, sapaan Abdul Muhari, Senin (12/1/2026).

Gempa terjadi pada Sabtu malam 10 Januari 2026 pukul 21.58 WIB, dengan pusat gempa berada di laut pada koordinat 3,64 Lintang Utara dan 126,98 Bujur Timur, dengan kedalaman 17 kilometer.

Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan kuat selama 20–30 detik di Kecamatan Kabaruan, Damau, Melonguane, dan Salibabu, sehingga sempat menimbulkan kepanikan warga yang berhamburan keluar rumah. Listrik yang sempat padam kini telah kembali normal.

BMKG juga melaporkan adanya satu kali gempa susulan berkekuatan magnitudo 4,6 setelah gempa utama. BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk memantau kondisi masyarakat, mengevaluasi dampak lanjutan, serta memastikan area terdampak tetap aman.

BNPB mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada, menghindari bangunan yang retak atau berpotensi roboh, tidak mudah terpengaruh isu atau informasi yang tidak terverifikasi, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan BPBD setempat terkait kemungkinan gempa susulan.

(Arief Setyadi )