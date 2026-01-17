Gempa M5,5 Guncang Maluku Tengah, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu (17/1/2026) pagi. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Pusat gempa berada di darat 35 km baratdaya Maluku Tengah," tulis BMKG melalui laman resminya.

BMKG menyebutkan, gempa itu memiliki kedalaman 56 Km. Sementara koordinat lokasi 3,35 LS - 128,64 BT.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," katanya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )