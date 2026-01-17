Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,5 Guncang Maluku Tengah, Tak Berpotensi Tsunami

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |08:26 WIB
Gempa M5,5 Guncang Maluku Tengah, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu (17/1/2026) pagi. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Pusat gempa berada di darat 35 km baratdaya Maluku Tengah," tulis BMKG melalui laman resminya.

BMKG menyebutkan, gempa itu memiliki kedalaman 56 Km. Sementara koordinat lokasi 3,35 LS - 128,64 BT. 

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," katanya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Maluku BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/340/3195071/gempa-ltOY_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Laut Banda Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194869/gempa-AcP0_large.jpg
Gempa M7,1 di Talaud, 12 Rumah dan Dua Faskes Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194725/gempa_talaud-G5mI_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,1 Guncang Kepulauan Talaud Sulut, BNPB: Belum Ada Laporan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194681/gempa-Pv94_large.jpg
Breaking News! Gempa M7,1 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194644/gempa-DdIv_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Kuta Selatan Bali, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193442/gempa-9LlK_large.jpg
Breaking News! Gempa Berkekuatan M5,1 Guncang Kepulauan Talaud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement