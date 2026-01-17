JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (17/1/2026), hujan. Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur seluruh wilayah Jakarta pada hari ini.
Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 82-94 persen.
Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 23-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 80-96 persen.
Jakarta Barat juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 79-97 persen.
Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 81-96 persen.
Jakarta Timur diprediksi hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 82-96%.
Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 23-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 80-96%.
(Erha Aprili Ramadhoni)