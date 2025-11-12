Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lenis Kogoya: Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |13:09 WIB
Lenis Kogoya: Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua
Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua
A
A
A

PAPUA - Geliat pembangunan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, terus bergerak seiring dukungan nyata dari pemerintah pusat. Berbagai kegiatan strategis dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk membangun dari timur Indonesia.

Program-program ini mencakup bantuan modal usaha bagi penggerak ekonomi kecil, penguatan kelembagaan adat, serta pembangunan fasilitas sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMAP), Lenis Kogoya, sebagai perwakilan pemerintah pusat, menegaskan bahwa dukungan tidak hanya diberikan di Kabupaten Puncak, tetapi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Papua.

“Program bantuan ini telah terintegrasi dan mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, sehingga saling mendukung dan tidak tumpang tindih,” ujar Lenis Kogoya kepada Okezone, Rabu (12/11/2025).

Staf Khusus Menteri Pertahanan ini menambahkan, Ilaga dikenal dengan nilai-nilai sosial yang hangat dan inklusif. Kebiasaan sapaan sopan dari warga lokal, ditambah dengan senyuman tulus, menjadi ciri khas yang memberikan kenyamanan bagi warga pendatang maupun turis lokal dan mancanegara.

“Kehangatan ini menjadi modal sosial yang memperkuat semangat gotong royong dalam setiap program pembangunan,” ujarnya.

Menurut Lenis, beberapa program saat ini masih dalam tahap penyelesaian, termasuk rencana pemberdayaan ekonomi bagi penggerak usaha kecil di Jalan Moko, Kampung Yenggerbaga, Distrik Ilaga. Telah dilaksanakan komunikasi intensif terkait pemberian bantuan kios dagang bagi pelaku UMKM.

Penentuan lokasi, kebutuhan material, dan isi kios menjadi bagian dari proses partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kios ini bukan sekadar tempat berdagang, tetapi simbol kemandirian ekonomi lokal yang tumbuh dari akar komunitas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Papua Tengah Lenis Kogoya Papua
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181324/pemerintah-ADt1_large.jpg
Pecahkan Rekor, Billy Mambrasar Latih Ribuan Anak Papua Belajar AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178471/viral-Nr5E_large.jpg
Mahasiswa IPB Tewas saat Ekspedisi Patriot di Papua, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171753/pemerintah-H8fU_large.jpg
MBG Jadi Bukti Pemerintah Hadirkan Kesetaraan Gizi di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823/perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163509/papua-WFEb_large.jpg
Upacara HUT ke-80 RI di Papua Berjalan Aman dan Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162696/pemerintah-VWBs_large.jpg
Sejumlah Menteri Sambangi Papua Bukti Negara Hadir di Bumi Cendrawasih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement