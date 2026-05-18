Houthi Tembak Jatuh Drone Reaper AS di Timur Yaman

JAKARTA - Kelompok Houthi di Yaman menembak jatuh pesawat tak berawak (drone) MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat (AS) di Kegubernuran Marib bagian timur negara itu, menurut laporan media lokal pada Senin (18/5/2026).

Warga mendengar ledakan keras di atas Kota Marib saat menyaksikan peluncuran rudal pertahanan udara dari daerah Sarwah di sebelah barat kota, diikuti oleh dua ledakan di udara, menurut laporan media lokal, termasuk platform Defence Line.

Para aktivis di media sosial menyebarkan gambar yang diduga menunjukkan puing-puing dari pesawat tak berawak AS dan muatan rudalnya yang tersebar di daerah gurun di sebelah timur Distrik Wadi, menurut laporan tersebut.

Defence Line mengatakan gambar yang beredar menunjukkan setidaknya dua sisa rudal AGM-114R9X "Ninja", versi modifikasi dari rudal udara-ke-darat Hellfire yang dirancang untuk serangan presisi.

Gambar-gambar tersebut mengonfirmasi bahwa puing-puing itu milik pesawat tak berawak MQ-9 Reaper buatan AS, jenis drone yang digunakan oleh Washington "untuk operasi pengawasan dan kontra-terorisme di Yaman," tambah platform tersebut.

Tidak ada komentar dari Houthi maupun militer AS terkait insiden yang dilaporkan tersebut.

(Rahman Asmardika)

