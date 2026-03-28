Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Makin Panas, Houthi Lancarkan Serangan Rudal Balistik ke Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |17:55 WIB
Perang Makin Panas, Houthi Lancarkan Serangan Rudal Balistik ke Israel (Ilustrasi/Dok AP)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Houthi Yaman melancarkan serangan rudal balistik ke Israel. Ini kali pertama kelompok tersebut melancarkan serangan sejak meletusnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. 

1. Houthi Serang Israel

Juru Bicara Militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan serangan itu pada Sabtu (28/3/2026), melalui televisi satelit Al Masirah.

"(Serangan-red) akan berlanjut hingga tujuan yang dinyatakan tercapai, seperti yang dinyatakan dalam pernyataan sebelumnya oleh angkatan bersenjata, dan hingga agresi terhadap semua front perlawanan berhenti," kata Saree, melansir Al Jazeera.

Militer Israel mengatakan telah mencegat satu rudal.

Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Saree memberi sinyal dalam pernyataan yang samar pada Jumat bahwa pihaknya akan bergabung dalam perang yang telah mengguncang Timur Tengah dan mengejutkan ekonomi global.

Saree mengatakan pada Sabtu, Houthi menembakkan rentetan rudal balistik yang menargetkan apa yang ia gambarkan sebagai "situs militer Israel yang sensitif" di Israel selatan.

Sirene berbunyi di sekitar Beersheba dan area dekat pusat penelitian nuklir utama Israel untuk ketiga kalinya pada Jumat malam hingga Sabtu pagi ketika Iran dan Hizbullah terus menembaki Israel. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan.

2. Pertempuran Bertahap

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/18/3209282//kapal_tanker_di_selat_hormuz-lXw5_large.jpg
Iran Berikan Lampu Hijau Kapal RI Lintasi Selat Hormuz, Kemlu Jaga Koordinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209265//kapal_tanker-dW5V_large.jpg
Diizinkan Melintas Selat Hormuz, Ini Posisi 2 Kapal Tanker RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209242//kapal_tanker-qs71_large.jpg
Iran Beri Sinyal Izinkan Kapal Tanker RI Melintas di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/18/3209194//tentara_as-hs6w_large.jpg
Ratusan Tentara AS Terluka Perang dengan Iran, Banyak Alami Cedera Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/18/3209106//menteri_perang_amerika_serikat_pete_hegseth-lwD1_large.jpg
AS Siapkan Opsi Militer Pukulan Terakhir ke Iran, Libatkan Serangan Darat dan Pengeboman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/18/3209060//ilustrasi-YWjb_large.jpg
Jenderal Israel Angkat Bendera Merah, Peringatkan IDF Terancam Runtuh di Tengah Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement