Perang Makin Panas, Houthi Lancarkan Serangan Rudal Balistik ke Israel

JAKARTA - Kelompok Houthi Yaman melancarkan serangan rudal balistik ke Israel. Ini kali pertama kelompok tersebut melancarkan serangan sejak meletusnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

1. Houthi Serang Israel

Juru Bicara Militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan serangan itu pada Sabtu (28/3/2026), melalui televisi satelit Al Masirah.

"(Serangan-red) akan berlanjut hingga tujuan yang dinyatakan tercapai, seperti yang dinyatakan dalam pernyataan sebelumnya oleh angkatan bersenjata, dan hingga agresi terhadap semua front perlawanan berhenti," kata Saree, melansir Al Jazeera.

Militer Israel mengatakan telah mencegat satu rudal.

Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Saree memberi sinyal dalam pernyataan yang samar pada Jumat bahwa pihaknya akan bergabung dalam perang yang telah mengguncang Timur Tengah dan mengejutkan ekonomi global.

Saree mengatakan pada Sabtu, Houthi menembakkan rentetan rudal balistik yang menargetkan apa yang ia gambarkan sebagai "situs militer Israel yang sensitif" di Israel selatan.

Sirene berbunyi di sekitar Beersheba dan area dekat pusat penelitian nuklir utama Israel untuk ketiga kalinya pada Jumat malam hingga Sabtu pagi ketika Iran dan Hizbullah terus menembaki Israel. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan.

2. Pertempuran Bertahap