Iran Berikan Lampu Hijau Kapal RI Lintasi Selat Hormuz, Kemlu Jaga Koordinasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |17:36 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang menyebutkan, Iran memberikan respons positif terkait keamanan pelintasan dua kapal tanker milik Pertamina Group di Selat Hormuz. Adapun dua kapal tangker Pertamina sempat tertahan melintas selat Hormuz imbas perang di Timur Tengah (Timteng).

"Dapat kami sampaikan berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Tehran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," kata Yvonne saat dikonfirmasi, Sabtu (28/3).

Setelah adanya respons positif atau lampu hijau dari Iran, Kemlu RI menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Hal ini agar ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman. 

"Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal, sebelum ditindaklanjutinya tanggapan positif dari pemerintah Iran tersebut," ucapnya.

Di samping itu, pihaknya akan intens berkoordinasi demi memastikan perjalanan kapal saat melintas tidak dalam bahaya.

"Kemlu dan KBRI Tehran akan terus koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya memastikan pelintasan secara aman kapal milik Pertamina di Selat Hormuz," ucapnya.

Berita Terkait
