AS Siapkan Opsi Militer Pukulan Terakhir ke Iran, Libatkan Serangan Darat dan Pengeboman

JAKARTA – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan opsi militer untuk memberi “pukulan terakhir” terhadap Iran dalam perang yang telah berlangsung hampir empat pekan. Opsi tersebut dilaporkan melibatkan penggunaan pasukan darat dan pemboman besar-besaran, menurut laporan Axios yang mengutip dua pejabat AS dan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Menurut laporan itu, “eskalasi militer yang dramatis” diperkirakan akan terjadi jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan antara Teheran dan Washington. Iran menolak adanya pembicaraan dengan AS dan membantah klaim dari Trump.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa opsi seperti invasi ke pulau-pulau strategis penting — Kharg, Larak, Abu Musa, dan lainnya — bersama dengan blokade kapal-kapal pembawa minyak Iran di sebelah timur Selat Hormuz, sedang dipertimbangkan.

Beberapa pejabat AS percaya bahwa “unjuk kekuatan yang luar biasa” untuk mengakhiri konflik akan memberi AS pengaruh lebih besar dalam negosiasi.

Sebuah sumber yang mengetahui upaya negosiasi mengatakan bahwa Turki, Pakistan, dan Mesir terus berupaya mengatur pembicaraan antara pihak-pihak terkait. Sumber tersebut mencatat bahwa Iran telah menolak tuntutan awal AS, tetapi belum sepenuhnya menarik diri dari negosiasi.

Terlepas dari pernyataan itu, Presiden AS Donald Trump dilaporkan belum mengambil keputusan mengenai skenario mana pun.

Operasi darat potensial apa pun dianggap sebagai “hipotetis” oleh para pejabat Gedung Putih.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.