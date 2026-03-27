AS Siapkan Opsi Militer Pukulan Terakhir ke Iran, Libatkan Serangan Darat dan Pengeboman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |17:05 WIB
Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. (Foto: X)
JAKARTA – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan opsi militer untuk memberi “pukulan terakhir” terhadap Iran dalam perang yang telah berlangsung hampir empat pekan. Opsi tersebut dilaporkan melibatkan penggunaan pasukan darat dan pemboman besar-besaran, menurut laporan Axios yang mengutip dua pejabat AS dan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Menurut laporan itu, “eskalasi militer yang dramatis” diperkirakan akan terjadi jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan antara Teheran dan Washington. Iran menolak adanya pembicaraan dengan AS dan membantah klaim dari Trump.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa opsi seperti invasi ke pulau-pulau strategis penting — Kharg, Larak, Abu Musa, dan lainnya — bersama dengan blokade kapal-kapal pembawa minyak Iran di sebelah timur Selat Hormuz, sedang dipertimbangkan.

Beberapa pejabat AS percaya bahwa “unjuk kekuatan yang luar biasa” untuk mengakhiri konflik akan memberi AS pengaruh lebih besar dalam negosiasi.

Sebuah sumber yang mengetahui upaya negosiasi mengatakan bahwa Turki, Pakistan, dan Mesir terus berupaya mengatur pembicaraan antara pihak-pihak terkait. Sumber tersebut mencatat bahwa Iran telah menolak tuntutan awal AS, tetapi belum sepenuhnya menarik diri dari negosiasi.

Terlepas dari pernyataan itu, Presiden AS Donald Trump dilaporkan belum mengambil keputusan mengenai skenario mana pun.

Operasi darat potensial apa pun dianggap sebagai “hipotetis” oleh para pejabat Gedung Putih.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/18/3209060//ilustrasi-YWjb_large.jpg
Jenderal Israel Angkat Bendera Merah, Peringatkan IDF Terancam Runtuh di Tengah Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/18/3209030//ilustrasi-UYWR_large.jpg
Sebagian Besar Serangan Iran Disebut Menyasar Negara Teluk, Hanya 17 Persen Hantam Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208857//kapal-d35m_large.jpg
Segini Tarif Fantastis Transit Kapal yang Ingin Melintasi Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/18/3208932//komandan_al_irgc_alireza_tangsiri-YGz7_large.jpg
Israel Klaim Bunuh Alireza Tangsiri, Komandan AL IRGC Penutup Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/18/3208831//australia-OSNA_large.jpg
Australia Larang Kunjungan Warga Iran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/18/3208830//viral_israel-ZUCr_large.jpg
Heboh Ribuan Burung Gagak 'Serbu' Tel Aviv Israel, Pertanda Apa?
