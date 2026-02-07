Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jimly Soroti Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim MK, Singgung Etika DPR

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |18:13 WIB
Jimly Soroti Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim MK, Singgung Etika DPR
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyoroti proses penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi. Menurut Jimly, penunjukan tersebut tidak melanggar aturan hukum, namun menimbulkan persoalan etika di internal DPR.

Adies Kadir diketahui ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Penetapan ini menjadi sorotan karena sebelumnya DPR telah menetapkan nama Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi.

“Secara hukum enggak ada masalah. Tapi secara etika, ini masalah. Dan etikanya ada di DPR sana. Kok orang yang sudah ditetapkan, Inosentius, bisa begitu saja diganti?” kata Jimly kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Jimly menilai proses tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di publik, termasuk dugaan adanya kepentingan politik dalam pemilihan Hakim Konstitusi.

“Publik bisa berpikir macam-macam. Ada kepentingan apa di balik ini?” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR Hakim MK MK Adies Kadir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200257//jimly-2vAH_large.jpg
Adies Kadir Jadi Hakim MK, Jimly: Saya Senang tapi Prosesnya Jadi Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199869//adies_kadir-8hac_large.jpg
Jadi Hakim MK, Adies Kadir Janji Tak Tangani Perkara Terkait Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199843//hakim_mk-V6R3_large.jpg
Adies Kadir Resmi Dilantik Jadi Hakim MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199776//presiden_prabowo-vIOK_large.jpg
Adies Kadir Ucapkan Sumpah Hakim MK Depan Prabowo di Istana Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199688//pemerintah-PBQ8_large.jpg
Istana: Pengambilan Sumpah Adies Kadir sebagai Hakim MK 1-2 Hari ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199623//dpr-6GWw_large.jpg
Postingan DPR soal Siswa SD Bunuh Diri di NTT Malah Dirujak Netizen: Kemarin ke Mana Aja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement