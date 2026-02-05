Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Adies Kadir Resmi Dilantik Jadi Hakim MK

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:21 WIB
Adies Kadir Resmi Dilantik Jadi Hakim MK
Adies Kadir (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA — Adies Kadir resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah mengucap sumpah jabatan di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Adies menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Adies Kadir dilantik mengenakan peci hitam dan toga berwarna merah khas hakim MK. Penetapan Adies sebagai Hakim MK tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keppres yang ditetapkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 2 Februari 2026 itu dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Prosesi dimulai dengan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Adies membacakan sumpah di hadapan Prabowo. Ia bersumpah akan memegang teguh UUD 1945.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah yang dibacakan Adies.

