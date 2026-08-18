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Bahas Perpres Ojol, Pimpinan DPR Kembali Gelar Rapat dengan Pemerintah

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |15:25 WIB
Bahas Perpres Ojol, Pimpinan DPR Kembali Gelar Rapat dengan Pemerintah
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pimpinan DPR kembali menggelar rapat bersama perwakilan pemerintah untuk membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

"Saat ini, tadi Pak Dasco dan Pak Cucun sedang melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan dari pemerintah terkait dengan Ojol tersebut," kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II.

Rapat tersebut akan membahas secara rinci regulasi apa saja yang akan dituangkan dalam rancangan Perpres tersebut. Dia berharap rapat itu menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh pihak.

"Jadi sesegera mungkin jika kemudian sudah didapatkan hal-hal sesuai dengan keputusan yang terbaik tentu saja itu bisa segera diproses oleh pemerintah, ini sekarang lagi sedang melakukan rapat," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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