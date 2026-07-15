Dokter PPDS Ditemukan Tewas Mengenaskan di Samping RSUD Siak, Begini Kronologi Lengkapnya

RIAU - Warga Jalan Raja Kecik, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau, digemparkan dengan penemuan mayat pria di semak belukar di samping pagar luar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafian. Korban diketahui seorang dokter residen bernama Alex Kristo Lotis.

Diketahui, korban sedang menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPSD) dari Universitas Riau (Unri).

“Beliau ditugaskan di sini (RSUD Tengku Rafian Siak) dalam rangka belajar sejak 1 Juli lalu dari Universitas Riau,” ujar Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais, dikutip Rabu (15/7/2026).

Saat ditemukan, korban masih mengenakan pakaian rapi berupa kemeja biru muda dan celana panjang. Tas serta sejumlah barang pribadi milik Alex juga ditemukan di sekitar lokasi.

Polisi memasang garis pengaman dan melakukan olah tempat kejadian perkaran di lokasi penemuan mayat. Sejumlah saksi turut dimintai keterangan untuk membantu mengungkap aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi belum menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Barang-barang pribadi dokter Alex juga masih berada di lokasi dan tidak dilaporkan hilang.