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Halte Tebet Eco Park Porak-Poranda Ditabrak Truk, Sopir Tancap Gas Kabur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |12:29 WIB
Halte Tebet Eco Park Porak-Poranda Ditabrak Truk, Sopir Tancap Gas Kabur
Halte Tebet Eco Park Ditabrak Truk (foto: dok ist)
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JAKARTA – Sebuah truk menabrak halte Transjakarta Tebet Eco Park arah Barat, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/6/2026) dini hari. Usai menyebabkan kerusakan pada fasilitas halte, pengemudi truk langsung melarikan diri.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan, insiden terjadi sekitar pukul 02.50 WIB saat jalur reguler di lokasi sedang ditutup karena pekerjaan pengaspalan jalan.

Menurut Ojo, seluruh kendaraan saat itu dialihkan melintasi jalur Transjakarta. Namun, bagian atap halte tersangkut truk bermuatan yang melintas hingga menyebabkan kerusakan pada bangunan halte.

"Bagian atap tersangkut truk bermuatan karena jalur reguler sudah ditutup akibat pekerjaan pengaspalan jalan dan seluruh kendaraan dialihkan ke dalam jalur Transjakarta," ujar Ojo.

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