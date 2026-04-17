Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Guru Besar Diduga Lecehkan Mahasiswi Asing Minta Foto Berbikini, Unpad: Sudah Dinonaktifkan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |22:24 WIB
Ilustrasi Pelecehan Seksual/ist
A
A
A

JAKARTA - Seorang Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial IY diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi asing yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar. Kasus tersebut viral di media sosial.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah kabarnya viral di media sosial. Dugaan tindakan tidak pantas tersebut disebut-sebut melibatkan permintaan foto pribadi kepada korban.

Pihak Unpad langsung mengambil langkah cepat. Rektor Unpad Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan komitmen kampus terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.

"Sebagai langkah awal, universitas langsung menonaktifkan sementara Guru Besar yang bersangkutan dari seluruh aktivitas akademik di lingkungan Unpad," ujar Arief Sjamsulaksan, Kamis (16/4/2026).

Penonaktifan sementara dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan objektif. Pemeriksaan kasus ini ditangani oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unpad.

Langkah ini juga bertujuan mencegah adanya intervensi selama proses penyelidikan berlangsung. Pihak kampus menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pelecehan seksual.

Selain menindak terduga pelaku, Unpad juga memberikan perhatian khusus kepada korban. Mengingat korban merupakan mahasiswa asing, kampus menyediakan pendampingan psikologis dan hukum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212911/pelecehan-d0RF_large.jpg
Kuasa Hukum Korban Desak Polisi Tetapkan Ustadz SAM Tersangka Dugaan Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212714/perindo-b2IH_large.jpg
Waketum Perindo: Dugaan Pelecehan di Kampus Bisa Jadi Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212611/erika-0tkz_large.jpg
Viral Lagu 'Erika' Bernuansa Pelecehan, HMT ITB: Kami Minta Maaf dan Akan Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212589/pelecehan_seksual-aflC_large.jpg
Komnas Perempuan: Kasus Pelecehan di FH UI Harus Diproses Hukum, Tak Cukup Sanksi Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212535/viral-vNso_large.jpg
Mahasiswi hingga Dosen Jadi Korban Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Jumlahnya 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212400/mahasiswa_fh_ui_terduga_pelaku_pelecehan_seksual-L9pE_large.jpg
UI Pastikan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa FH Berjalan Transparan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement