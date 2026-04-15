Mahasiswi hingga Dosen Jadi Korban Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Jumlahnya 27 Orang

JAKARTA - Kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI, Timotius Rajagukguk menyebut, jumlah korban dalam kasus tersebut mencapai 27 orang. Dari 27 orang itu, terdiri dari mahasiswi hingga dosen.

“Kalau yang saya dampingi ada 20 mahasiswi. Untuk dosen, jumlahnya sekitar 7 orang,” kata Timotius dikutip Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, pelecehan seksual yang dilakukan kepada para korban telah berlangsung sejak 2025 lalu. Pelecehan ini, kata dia, sudah diketahui oleh para korban.

“Kasus ini sudah terjadi sejak 2025, sementara para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari 2025,” ujar dia.

Timotius menggambarkan tekanan yang dialami korban karena mereka harus menjalani aktivitas perkuliahan dengan rasa tidak aman. Terlebih, korban harus melihat para pelaku setiap datang ke kampus.

“Melecehkan mereka di depan hadapan mereka sendiri dengan sarana yang mereka bilang sebagai grup privat tersebut,” jelas dia.

Dia menambahkan, kasus ini baru ia tangani setelah Lebaran 2026 ketika sejumlah korban sudah merasa tidak lagi kuat dan mulai mencari bantuan hukum.