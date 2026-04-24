HOME NEWS NASIONAL

Profil Syekh Ahmad Misry, Pendakwah Terkenal yang Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |14:44 WIB
Profil Syekh Ahmad Misry, Pendakwah Terkenal yang Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual
Profil Syekh Ahmad Misry, Pendakwah Terkenal yang Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual
A
A
A

JAKARTA – Profil Syekh Ahmad Misry, pendakwah terkenal yang jadi tersangka dugaan pelecehan seksual, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (24/4/2026).

Bareskrim Polri menetapkan pendakwah Syekh Ahmad Misry atau SAM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban, penyidik telah melakukan proses penyidikan oleh Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri," ujar Trunoyudo.

Profil Syekh Ahmad Misry

Syekh Ahmad Misry memiliki kemampuan sangat bagus dalam membaca Alquran. Dia hafal 30 juz dalam Alquran. Namanya mulai dikenal masyarakat setelah mengisi berbagai program di televisi.

Syekh Ahmad Misry menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di dunia.

Meski berasal dari Timur Tengah, Ahmad Misry sudah lama tinggal di Indonesia dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik.

Dia dikenal publik sebagai seorang dai atau penceramah yang aktif menyampaikan ceramah keagamaan di televisi dan berbagai daerah, serta menyampaikan pesan keagamaan melalui platform digital.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214388/polri-SUC9_large.jpg
Breaking News! Bareskrim Tetapkan Syekh Ahmad Misry Tersangka Dugaan Pelecehan  Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213182/viral-hMst_large.jpg
20 Korban Pelecehan Seksual FH UI Alami Tekanan dan Ancaman, LPSK Beri Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213141/viral-3knh_large.jpg
Viral Guru Besar Diduga Lecehkan Mahasiswi Asing Minta Foto Berbikini, Unpad: Sudah Dinonaktifkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212911/pelecehan-d0RF_large.jpg
Kuasa Hukum Korban Desak Polisi Tetapkan Ustadz SAM Tersangka Dugaan Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212714/perindo-b2IH_large.jpg
Waketum Perindo: Dugaan Pelecehan di Kampus Bisa Jadi Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212611/erika-0tkz_large.jpg
Viral Lagu 'Erika' Bernuansa Pelecehan, HMT ITB: Kami Minta Maaf dan Akan Dihapus
