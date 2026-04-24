Profil Syekh Ahmad Misry, Pendakwah Terkenal yang Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual

JAKARTA – Profil Syekh Ahmad Misry, pendakwah terkenal yang jadi tersangka dugaan pelecehan seksual. Jumat (24/4/2026).

Bareskrim Polri menetapkan pendakwah Syekh Ahmad Misry atau SAM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban, penyidik telah melakukan proses penyidikan oleh Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri," ujar Trunoyudo.

Profil Syekh Ahmad Misry

Syekh Ahmad Misry memiliki kemampuan sangat bagus dalam membaca Alquran. Dia hafal 30 juz dalam Alquran. Namanya mulai dikenal masyarakat setelah mengisi berbagai program di televisi.

Syekh Ahmad Misry menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di dunia.

Meski berasal dari Timur Tengah, Ahmad Misry sudah lama tinggal di Indonesia dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik.

Dia dikenal publik sebagai seorang dai atau penceramah yang aktif menyampaikan ceramah keagamaan di televisi dan berbagai daerah, serta menyampaikan pesan keagamaan melalui platform digital.