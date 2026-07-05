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Motor Tertabrak KA Bandara, KRL Lintas Bekasi Terkendala

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |21:44 WIB
Motor Tertabrak KA Bandara, KRL Lintas Bekasi Terkendala
Ilustrasi.
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JAKARTA - PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) menginformasikan adanya keterlambatan perjalanan kereta rel listrik (KRL) lintas Bekasi/Cikarang, Minggu (5/7/2026). Kendala perjalanan ini terganggu imbas adanya sepeda motor yang tertabrak kereta api bandara di jalur antara Tanah Abang-Karet.

"Mohon maaf atas kelambatan perjalanan Commuter Line lintas Bekasi/Cikarang, sehubungan terdapat kendala sarana pada Commuter Line Basoetta (892A) relasi Duri-Manggarai di antara Tanah Abang-Karet imbas tertemper sepeda motor," tulis akun resmi x PT.KCI @CommuterLine, Minggu.

Perjalanan Commuter Line Tanah Abang-Manggarai sempat terpaksa hanya menggunakan satu lajur bergantian akibat peristiwa itu. Namun seiring telah tertanganinya kejadian tersebut, dua lajur pun kini kembali dibuka.

"Untuk perjalanan Commuter Line sudah dapat dilalui dengan dua jalur," tulis keterangan tambahan @CommuterLine.

Kini petugas juga tengah melakukan penguraian atas kepadatan yang terjadi pada lintas tersebut.

(Rahman Asmardika)

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