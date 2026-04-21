HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu Sebut 13 WNI Terdampak Kebakaran di Sabah Malaysia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |16:18 WIB
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) terdampak kebakaran di wilayah pemukiman di Sandakan, Sabah, Malaysia, yang terjadi pada Minggu (19/4/2026) dini hari waktu setempat.

1. 13 WNI Terdampak

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, memastikan pihaknya melalui KJRI Kota Kinabalu (KJRI KK) dan Direktorat Pelindungan WNI terus memonitor perkembangan penanganan insiden kebakaran ini.

"Dari hasil peninjauan di lapangan dan pendataan yang dilakukan oleh KJRI KK bersama otoritas setempat dan melibatkan para tokoh warga, diperoleh data awal sejumlah 13 orang WNI yang terdampak dalam kejadian ini," ungkap Heni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Heni memastikan, para WNI dilaporkan dalam kondisi selamat, Mereka ikut ditampung bersama korban terdampak lainnya di 6 titik penampungan sementara (PPS) yang tersebar di wilayah Batu Sapi, Sandakan.

"KJRI KK akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan pendataan lebih lanjut serta memastikan langkah pelindungan yang diperlukan bagi WNI terdampak," ujarnya.

Sebelumnya, Heni melaporkan kebakaran tersebut berdampak signifikan. Sekitar 1.000 rumah terbakar dari total 1.200 unit. 

"Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Sejumlah warga yang dilaporkan mengalami luka ringan saat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka, telah mendapatkan penanganan medis," ujarnya.
 

