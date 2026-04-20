Kemlu : Belum Ada Laporan WNI Terdampak Gempa M7,4 di Jepang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |19:08 WIB
Kemlu : Belum Ada Laporan WNI Terdampak Gempa M7,4 di Jepang (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan sampai saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia (WNI) terdampak gempa magnitudo (M) 7,4 yang terjadi di Jepang hingga memicu peringatan tsunami.

“Hingga saat ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/4/2026).

Ia mengatakan, KBRI terus berkomunikasi lebih lanjut dengan simpul-simpul masyarakat khususnya di Prefektur Aomori dan Iwate.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo telah menerima informasi terkait adanya peringatan bencana tsunami di Prefektur Aomori, Iwate, dan sebagian Hokkaido pasca terjadinya gempa bumi di pesisir Sanriku, pada 20 April 2025, pukul 16.52 waktu setempat,” ujar dia.

Ia mengimbau WNI yang berada di Prefektur Aomori, Iwate, dan Holkaido agar terus memonitor dari dekat Tsunami Warning dan melakukan upaya-upaya sesuai dengan imbauan dari pemerintah setempat. 

Dikawal Menlu, 22 WNI Dipulangkan dari Iran Tiba di Bandara Soetta
519.042 WNI Ada di Timteng, Kemlu: Perlindungan Jadi Prioritas Utama
Yusril soal WNI Jadi Tentara Asing: Kewarganegaraan Tidak Otomatis Hilang
Kemlu Pastikan Kondisi WNI Aman di Tengah Demo Iran
3 WNI Terjebak di Pulau Socotra saat Saudi Bombardir Yaman
1.000 Pendaki Terjebak Badai Salju Everest, Kemlu: Tak Ada Korban WNI
