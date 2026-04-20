HOME NEWS NASIONAL

Gempa M7,4 Guncang Jepang, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |16:18 WIB
Gempa Jepang (foto: freepik)
JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang pesisir timur Honshu, Jepang, pada Senin (20/4/2026) pukul 14.52 WIB. Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa berada di koordinat 39,92° LU dan 142,88° BT dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menjelaskan, gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi antara Lempeng Pasifik dan Lempeng Okhotsk, dengan mekanisme naik (thrust fault). Meski berkekuatan besar, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

Sementara itu, Japan Meteorological Agency (JMA) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Jepang. Status awas diberikan untuk sebagian pantai Pasifik Hokkaido, Prefektur Aomori, dan Prefektur Iwate. Adapun status siaga berlaku di wilayah lain seperti Prefektur Miyagi dan Prefektur Fukushima.

Hasil pemantauan sementara BMKG mencatat adanya tsunami setinggi 60 sentimeter di wilayah Miyako pada pukul 15.30 WIB. BMKG mengimbau masyarakat pesisir di Indonesia tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga tersebut juga menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi secara berkala kepada publik.

(Awaludin)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/18/3213564//gempa_jepang-orQd_large.jpg
Gempa Besar M7,5 Guncang Jepang Picu Peringatan Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213483//gempa-Qpze_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalamannya 153 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213448//gelombang_tinggi-Bzw5_large.jpg
Waspada, Gelombang 4 Meter Potensi Terjang Laut Indonesia hingga 22 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213439//cuaca-yDF8_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/338/3213377//hujan-BhmP_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan di Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213323//gempa-ivHB_large.jpg
Gempa M5,9 Guncang Nias Utara Terasa di Berbagai Daerah
