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Gempa M5,3 di Labuan Bajo NTT Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |07:29 WIB
Gempa M5,3 di Labuan Bajo NTT Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
Gempa Labuan Bajo NTT (foto: freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (3/6/2026) pukul 23.55.38 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa memiliki parameter terbaru dengan magnitudo M5,1. Episenter gempa berada di koordinat 8,26° LS dan 120,15° BT, tepatnya di laut sekitar 38 kilometer timur laut Labuan Bajo, NTT, dengan kedalaman 169 kilometer.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa menengah yang dipicu aktivitas subduksi.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," ujar Wijayanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6/2026).

Gempa dilaporkan dirasakan di wilayah Waingapu dengan intensitas III MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti truk yang sedang melintas.

 

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Topik Artikel :
Gempa Labuan Bajo BMKG Gempa
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