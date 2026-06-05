Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Ringan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, pada Jumat (5/6/2026). Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan, terutama menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca secara umum berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, tutupan awan diperkirakan semakin dominan dengan kondisi berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Bogor.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya berada pada rentang 24 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan cukup tinggi, yakni antara 55 hingga 90 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan, diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan hujan ringan pada siang hingga sore hari dengan menyiapkan perlengkapan pelindung hujan.

(Awaludin)

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