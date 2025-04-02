Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hampir 20 Ribu Orang Kunjungi TMII di Hari Kedua Lebaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |01:01 WIB
Hampir 20 Ribu Orang Kunjungi TMII di Hari Kedua Lebaran
TMII (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur mencatat, hampir 20 ribu orang pengunjung memanfaatkan berkreasi pada hari kedua lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah. Sejumlah destinasi wisata pun menjadi daya tarik pengunjung.

"Data pengunjung hingga pukul 16.00 WIB ini sudah mencapai 19 ribu lebih. Pengunjung banyak yang dari luar daerah," kata Manager Corporate Secretary TMII Novera Mayang kepada wartawan, Selasa (1/4/2025).

Mayang menyebut, TMII bisa menjadi salah satu destinasi favorit yang dikunjungi saat libur Lebaran 2025. Terlihat dari banyaknya pengunjung yang memadati sejumlah anjungan yang berada di TMII. 

Rata-rata pengunjung baru mulai berdatangan di atas jam 10.00 WIB. Menurut Mayang, semakin sore akan semakin ramai pengunjung. 

Di sisi lain, ia menuturkan destinasi paling ramai dikunjungi di TMII yakni kereta gantung, taman burung, dan air mancur Tirta Cerita di Plaza Promenade yang kini telah menjadi daya tarik utama TMII. 

