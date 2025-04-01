Viral! Panitia dan Jamaah Nyaris Bentrok Jelang Shalat Idul Fitri di Lapangan Karebosi Makassar

MAKASSAR - Suasana di Lapangan Karebosi Makassar tiba-tiba berubah menegangkan jelang pelaksanaan shalat idul fitri 1 Syawal 1446 Hijriyah, Senin (31/3/2025).

Bentrokan antara panitia dengan jamaah nyaris terjadi. Peristiwa itu pun mendadak viral di media sosial setelah diunggah pengguna facebook, Rachmat Hidayat.

Dalam tayangan video yang beredar, kericuhan terjadi saat salah satu panitia bagian kesejahteraan rakyat (kesra) yang mengenakan baju koko berwarna putih meminta sejumlah jamaah untuk bergeser ke belakang karena dianggap menghalangi jalan.

Namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh jamaah, hingga berujung pada perdebatan sengit.

Si pengunggah video yang berada di lokasi mengungkapkan kronologi insiden. Dia menyebutkan, panitia tersebut mulai mendapat teriakan dari puluhan jamaah yang keberatan dengan permintaannya.

"Sudah mi biar mi tawwa," seru beberapa jamaah sebagai bentuk protes agar panitia tidak mempermasalahkan posisi mereka.