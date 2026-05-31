Libur Idul Adha Usai, Jasamarga Prediksi Arus Balik Jabotabek Melonjak hingga Besok

JAKARTA - PT Jasa Marga memprediksi arus lalu lintas (lalin) masuk Jakarta, Bogor, Tangerang Bekasi (Jabotabek) dari empat gerbang tol utama mengalami peningkatan pada Minggu (31/5) dan Senin (1/6) besok. Hal ini menyusul berakhirnya libur Idul Adha 1447 Hijriah.

"Jasa Marga memprediksi arus lalin masuk Jabotabek akan mulai mengalami peningkatan pada hari ini, Minggu (31/5), dan berlanjut pada Senin (1/6)," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan A Purwantono, Minggu.

Di sisi lain, kata Rivan, arus keluar tol tercatat juga masih mengalami peningkatan volume kendaraan pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Menurut dia, volume arus lalu lintas keluar Jabotabek pada hari itu masih 9,45% lebih tinggi dari arus lalu lintas normal.

"Tren arus lalin yang keluar Jabotabek terpantau masih tinggi karena rangkaian libur panjang Hari Raya Idul Adha yang berdekatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila," imbuh Rivan.

Untuk mengantisipasi arus lalin keluar dan masuk Jabotabek, Rivan menyebut Jasa Marga juga memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas di ruas jalan tol. Hal ini dilakukan demi mewujudkan kelancaran arus lalu lintas.

"Jasa Marga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam memantau perkembangan kondisi lalu lintas serta menyiapkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman," tambah Rivan.

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut: