Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha Usai, Jasamarga Prediksi Arus Balik Jabotabek Melonjak hingga Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |21:39 WIB
Libur Idul Adha Usai, Jasamarga Prediksi Arus Balik Jabotabek Melonjak hingga Besok
Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga memprediksi arus lalu lintas (lalin) masuk Jakarta, Bogor, Tangerang Bekasi (Jabotabek) dari empat gerbang tol utama mengalami peningkatan pada Minggu (31/5) dan Senin (1/6) besok. Hal ini menyusul berakhirnya libur Idul Adha 1447 Hijriah.

"Jasa Marga memprediksi arus lalin masuk Jabotabek akan mulai mengalami peningkatan pada hari ini, Minggu (31/5), dan berlanjut pada Senin (1/6)," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan A Purwantono, Minggu.

Di sisi lain, kata Rivan, arus keluar tol tercatat juga masih mengalami peningkatan volume kendaraan pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Menurut dia, volume arus lalu lintas keluar Jabotabek pada hari itu masih 9,45% lebih tinggi dari arus lalu lintas normal.

"Tren arus lalin yang keluar Jabotabek terpantau masih tinggi karena rangkaian libur panjang Hari Raya Idul Adha yang berdekatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila," imbuh Rivan.

Untuk mengantisipasi arus lalin keluar dan masuk Jabotabek, Rivan menyebut Jasa Marga juga memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas di ruas jalan tol. Hal ini dilakukan demi mewujudkan kelancaran arus lalu lintas.

"Jasa Marga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam memantau perkembangan kondisi lalu lintas serta menyiapkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman," tambah Rivan.

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221746/penumpang_whoosh-kePb_large.jpg
Pasca Libur Idul Adha, 20 Ribu Penumpang Whoosh Diprediksi Kembali dari Bandung ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/338/3218980/lalu_lintas-KsBT_large.jpg
Libur Panjang Berakhir, Arus Balik Menuju Jakarta di Sejumlah Tol Melonjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218379/libur_panjang-Tsx1_large.jpg
Libur Long Weekend, Penumpang Kereta Jarak Jauh Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216401/kereta-7IrO_large.jpg
Libur Panjang May Day, KAI Daop 1 Jakarta Layani 294.137 Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210699/tol_japek-DyLb_large.jpg
Arus Balik Libur Paskah, Contraflow Diberlakukan di KM 55-47 Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210682/jalan_tol-4fTe_large.jpg
Long Weekend Berakhir, Kendaraan Padati Arus Balik Arah Jabodetabek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement