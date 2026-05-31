Pasca Libur Idul Adha, 20 Ribu Penumpang Whoosh Diprediksi Kembali dari Bandung ke Jakarta

JAKARTA - General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyebutkan arus balik long weekend pasca libur Idul Adha 2026 mulai terlihat pada layanan Whoosh, Minggu (31/5/2026). Hingga pukul 12.00 WIB, tiket Whoosh yang terjual telah mencapai lebih dari 12 ribu tiket dan diprediksi hingga perjalanan terakhir volume dapat mencapai sekitar 20 ribu penumpang.

“Adapun untuk hari ini sekitar 50 persen aktivitas penumpang Whoosh didominasi perjalanan dari arah Bandung menuju Jakarta, 42 persen dari arah Jakarta menuju Bandung, dan sisanya perjalanan relasi Stasiun Karawang,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, peningkatan volume penumpang terjadi seiring mulai kembalinya masyarakat usai memanfaatkan libur panjang untuk berwisata, bersilaturahmi, maupun aktivitas lainnya. Peningkatan volume penumpang dari arah Bandung menuju Jakarta mulai terlihat sejak pagi hari dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga malam hari, terutama pada jadwal keberangkatan favorit menuju Jakarta.

“Kami menyarankan masyarakat yang akan menggunakan layanan Whoosh pada masa arus balik untuk melakukan pengecekan ketersediaan tiket terlebih dahulu serta melakukan transaksi melalui jalur online agar lebih mudah mendapatkan jadwal perjalanan yang sesuai kebutuhan serta melakukan pembelian tiket lebih awal,” tutur Eva.

Ia menambahkan, bagi penumpang dari Bandung dan sekitarnya, KCIC mengimbau untuk memanfaatkan layanan KA Feeder gratis dari Stasiun Bandung maupun Cimahi menuju Padalarang yang telah terintegrasi dengan seluruh jadwal perjalanan Whoosh. Selain tanpa biaya tambahan bagi penumpang Whoosh, layanan ini juga bebas macet sehingga dapat menjadi pilihan yang lebih praktis untuk menuju stasiun pada masa arus balik dengan mobilitas yang meningkat.

(Arief Setyadi )

