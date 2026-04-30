Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembakar Sopir Angkot di Tanah Abang Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |17:36 WIB
Pembakar Sopir Angkot di Tanah Abang Ditangkap!
Pembakar Sopir Angkot di Tanah Abang Ditangkap! (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap MA alias Pitak, terduga pelaku pembakaran terhadap sopir angkot berinisial S (52) di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku merupakan rekan korban.

“Tim Opsnal Reskrim dan Narkoba Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengamankan pelaku pembakaran mobil angkot,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaku ditangkap pada Selasa (28/4/2026) sekira pukul 01.40 WIB. Pelaku ditangkap di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polsek Metro Tanah Abang.

“Terduga pelaku diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang,” ucapnya.

Sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (25/4/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Awalnya korban menegur pelaku karena menyerobot antrean ngetem. Pelaku tak terima ditegur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement