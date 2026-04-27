Pelaku Pembakaran Hidup-Hidup Sopir Bersama Angkotnya di Tanah Abang Diburu Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |14:08 WIB
JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kasus seorang sopir angkot berinisial S (52) dibakar rekan satu profesinya, P (38), di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku.

“Masih dalam pencarian petugas,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Dhimas melanjutkan, pihaknya telah mengantongi identitas pelaku. Saat ini, proses pendalaman masih dilakukan. “Sudah (diidentifikasi)," singkat Dhimas.

Sebelumnya, peristiwa orang dibakar tersebut terjadi pada Sabtu (25/4), sekitar pukul 09.00 WIB. Awalnya korban menegur pelaku karena menyerobot antrean ngetem.

Pelaku lantas emosi karena tidak terima ditegur korban setelah menyerobot antrean ngetem angkot di Tanah Abang.

 

