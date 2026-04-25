Pria Dibakar Sopir Angkot Hidup-Hidup di Tanah Abang karena Hal Sepele

JAKARTA - Sebuah angkot atau angkutan kota dibakar di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2026). Peristiwa itu disebabkan akibat pelaku tak terima ditegur saat menyela antrean ngetem.

Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, kejadian terjadi pada sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Kejadian bermula ketika korban S (52) yang seharusnya giliran ngetem disela oleh pelaku P (38). Korban pun menegur pelaku.

“(Kejadian) berawal korban sedang dapat Giliran ngetem sewa angkot. Kemudian pelaku dengan angkot menyela antrian ngetem hingga Korban menegur,” kata Dhimas.

Namun tidak diterima ditegur, pelaku kemudian melaju dengan kendaraannya. Akan tetapi, pelaku kembali menghampiri dan langsung menyiram bensin ke arah korban.

“Tidak terima ditegur, pelaku langsung melanjutkan jalan mobilnya memutar lewat Gang Awaludin, kembali lagi di Jalan KH Mas Mansyur,” ujar dia.

Pelaku yang menghampiri korban kemudian menyiramkan cairan bensin. Akibatnya angkot terbakar dan korban terkena dari api tersebut.