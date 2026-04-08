HOME NEWS NASIONAL

Tragis! Saksi Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara Diintimidasi dan Rumahnya Dibakar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:45 WIB
Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang/Okezone
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada dugaan intimidasi yang diterima oleh seorang saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

"Benar, dalam perkara suap ijon proyek bekasi, KPK mendapat informasi, bahwa ada salah satu saksi yang mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (8/4/2026).

Lembaga Antirasuah mendapatkan bentuk intimidasi itu berupa pembakaran rumah. Namun Budi tidak merinci lebih jauh siapa saksi atau pihak-pihak yang terlibat dalam intimidasi ini.

"Informasi yang kami peroleh, bahkan sampai rumahnya diduga dibakar," sambung Budi.

Saat ini, KPK bahkan langsung menindaklanjuti hal ini kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KPK berharap saksi yang diduga diintimidasi bisa mendapatkan perlindungan.

"Saat ini masih dikoordinasikan agar saksi bisa mendapat perlindungan dari LPSK," tuturnya.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK) dan SRJ selaku pihak swasta pemberi suap.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201120/kpk-0hK1_large.jpg
KPK Periksa Istri HM Kunang, Bidik Pertemuan Suaminya dengan Tersangka Sarjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196655/kpk-0aZW_large.jpg
Korupsi Bupati Bekasi, KPK Periksa Ajudan Ade Kuswara Hingga Sekda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195632/kpk-aGut_large.jpg
KPK Duga Ketua PDIP Jabar Ono Surono Terima Aliran Uang Korupsi Bupati Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195526/kpk-EpCA_large.jpg
KPK Periksa Ketua PDIP Jabar Ono Surono Terkait Korupsi Bupati Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190966/kpk-WDSO_large.jpg
Peran Ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara, Perantara Suap hingga Palak SKPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/337/2908239/kpk-setorkan-rp12-3-miliar-uang-korupsi-rahmat-effendi-ke-kas-negara-WhbvqnKyYX.jpg
KPK Setorkan Rp12,3 Miliar Uang Korupsi Rahmat Effendi ke Kas Negara
