Hari Ini Naik Transjakarta Cuma Kena Tarif Rp12, Ini Syaratnya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |09:52 WIB
JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghadirkan program spesial berupa tarif perjalanan hanya Rp12 bagi pelanggan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12.

Program ini berlaku selama satu hari penuh pada Jumat, 27 Maret 2026, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Tarif khusus tersebut dapat dinikmati pelanggan yang melakukan pembayaran melalui aplikasi TJ:Transjakarta, sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan layanan digital.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan kebijakan tarif spesial ini merupakan bentuk apresiasi Transjakarta kepada masyarakat yang telah setia menggunakan layanan transportasi publik, sekaligus mendorong adopsi ekosistem digital dalam layanan transportasi perkotaan.

Ia melanjutkan, momentum ulang tahun ke-12 ini menjadi refleksi perjalanan Transjakarta dalam menghadirkan layanan transportasi yang semakin terintegrasi, inklusif, dan berbasis teknologi.

“Program tarif Rp12 ini kami hadirkan sebagai bentuk terima kasih kepada pelanggan setia Transjakarta. Kami juga ingin mengajak masyarakat untuk semakin memanfaatkan kemudahan layanan digital melalui aplikasi TJ:Transjakarta,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

 

